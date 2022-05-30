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В России блокируют VPN-сервисы, дающие доступ к запрещенным сайтам

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В России блокируют VPN-сервисы, дающие доступ к запрещенным сайтам
Власти РФ испытывают блокировку сервисов, которые давали россиянам возможность посещать запретные Facebook, Instagram и другие сервисы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское издание The Insider.

Проблемы с доступом к VPN возникли у пользователей в Сибири, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Там недоступны серверы на протоколах L2TP и IPsec. При этом в сетях "Ростелекома" и других операторов подключение не производится даже между сервером и клиентом в России.

Таким образом, выход в интернет без цензуры становится для россиян все менее доступным.

Напомним, за независимое освещение войны в РФ уже заблокировано более 1000 сайтов. От российских СМИ требуется называть войну исключительно "специальной операцией", а все несогласные попадают в черный список.

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Топ комментарии

  • частный сектор
  • Serhios Bond 5ae25a76
    Можно подумать,что VPN сильно влияет на мнение кацапских нелюдей.
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Поддерживаю. Там почти все пооддерживают Ху...ло, так что пусть помогают выстраивать забор.
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