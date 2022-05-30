Россия может прекратить поставлять газ Дании, отвергшей ультиматум "Газпрома"
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Дания может стать следующей страной Евросоюза, которой российский монополист "Газпром" прекратит поставки, поскольку ее крупнейшая компания отказалась принять по требованию РФ по оплате в рублях.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.
В компании Orsted A/S сегодня сообщили, что возможно прекращение поставок, и если это произойдет – газовые потребности можно будет пополнить из альтернативных источников.
"Есть риск, что "Газпром экспорт" прекратит поставлять газ Orsted", – говорится в заявлении.
Крайняя дата для оплаты наступит во вторник 31 мая. Компания подчеркнула, что и дальше будет рассчитываться с "Газпромом" в евро.
Поэтому Дания может стать четвертой страной ЕС, которая потеряет поставки от "Газпрома" из-за отказа платить в рублях.
Как сообщалось, "Газпром" на таких основаниях уже прекратил поставлять газ трем членам ЕС – Польше, Болгарии и Финляндии.