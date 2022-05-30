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Россия может прекратить поставлять газ Дании, отвергшей ультиматум "Газпрома"

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Россия может прекратить поставлять газ Дании, отвергшей ультиматум "Газпрома"
Дания может стать следующей страной Евросоюза, которой российский монополист "Газпром" прекратит поставки, поскольку ее крупнейшая компания отказалась принять по требованию РФ по оплате в рублях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

В компании Orsted A/S сегодня сообщили, что возможно прекращение поставок, и если это произойдет – газовые потребности можно будет пополнить из альтернативных источников.

"Есть риск, что "Газпром экспорт" прекратит поставлять газ Orsted", – говорится в заявлении.

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Крайняя дата для оплаты наступит во вторник 31 мая. Компания подчеркнула, что и дальше будет рассчитываться с "Газпромом" в евро.

Поэтому Дания может стать четвертой страной ЕС, которая потеряет поставки от "Газпрома" из-за отказа платить в рублях.

Как сообщалось, "Газпром" на таких основаниях уже прекратил поставлять газ трем членам ЕС – Польше, Болгарии и Финляндии.

Топ комментарии

  • Валерий К b16b1c08
    " Газы Путина" Семён Скрепецкий
  • Алекс Ков
    Помста за гарпуни,************.
  • Marina c8da85b1
    Господи, допоможи, щоб "параша" задихнулась своїм клятим газом!!!
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