89% жителей запада и центра Украины хотят вступления в ЕС, 74% - в НАТО, - опросы. ИНФОГРАФИКА

Вступление Украины в Европейский Союз поддерживают 89% населения западных и центральных областей страны. Вступление в НАТО – 74%.

Таковы результаты социологического исследования Фонда "Демократические инициативы", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Так, по сравнению с первой половиной февраля 2022 года среди населения западных и центральных областей Украины на 16 процентных пунктов возросла поддержка вступления Украины в Европейский Союз, достигнув 89%.

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По мнению экспертов, эти цифры разрушают стереотип о том, что западные области больше всех поддерживают евроинтеграцию.

"Война разрушила эти стереотипы. Мы видим, что и в западных, и в центральных областях все больше граждан убеждаются в том, что главным интеграционным направлением Украины является вступление в Европейский Союз. Это невероятное изменение", - подчеркнул исполнительный директор Фонда "Демократические инициативы" Петр Бурковский.

Он отметил, что преимущественно рост произошел вследствие изменения мнения части населения, ранее выступавшей за отказ от вступления в какие-либо политико-экономические союзы.

Также, согласно исследованию, за время войны на 5% увеличилась поддержка вступления в НАТО. На сегодняшний день присоединение к Североатлантическому альянсу поддерживается абсолютным большинством населения западных и центральных областей Украины – 74%.

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Поддержка внеблокового статуса Украины упала до рекордно низких 3%, однако, поддержка альтернативного внеблокового статуса с гарантиями безопасности для Украины составляет около 13%.

Опрос методом face-to-face проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии при поддержке JohnFellOxfordUniversityPressResearchFund на протяжении 7–15 мая 2022 г. В целом были опрошены 1000 респондентов по выборке, представляющей взрослое население семи западных (Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Тернопольская, Черновицкая) и четырех центральных (Винницкая, Кировоградская, Хмельницкая, Черкасская) областей Украины. Выборка репрезентативна по таким показателям, как пол, возраст, тип поселения и область проживания. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,2%.





