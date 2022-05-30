Украина впервые приняла участие в заседании Управляющего комитета киберцентра при НАТО

Украинская делегация сегодня, 30 мая, впервые приняла участие в состоявшемся в Таллине заседании Управляющего комитета Объединенного центра передовых технологий по киберобороне НАТО (CCDCOE).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Заявка на присоединение Украины к CCDCOE была подана Национальным координационным центром кибербезопасности при СНБО Украины в августе прошлого года. 4 марта 2022 года она была поддержана всеми членами Управляющего комитета единогласно. В настоящее время идет подготовка технического соглашения о вступлении, формализующего участие Украины.

Присоединение Украины к CCDCOE является значительным достижением для нашего государства в части усиления международного взаимодействия в сфере кибербезопасности и киберобороны, а также важным шагом для вступления Украины в НАТО.

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Глава украинской делегации - руководитель службы по вопросам информационной и кибербезопасности Аппарата СНБО Украины, секретарь Национального координационного центра кибербезопасности Наталья Ткачук в своей речи поблагодарила членов Управляющего комитета за поддержку Украины, отметив, что CCDCOE продемонстрировал единство в этом вопросе, тогда как ранее заявление блокировали некоторые страны.

Ткачук отметила, что подъем флага Украины в CCDCOE стал важным знаком для нашего государства по развитию возможностей в сфере киберобороны, и выразила надежду, что решение CCDCOE станет примером для других международных организаций, в частности НАТО, ЕС и ООН, которые смогут без каких-либо политических оговорок правильно приоритезировать поддержку Украины, которая сейчас означает поддержку международной безопасности и основополагающих ценностей всего демократического мира.