Не ожидаю, что на этом саммите ЕС мы достигнем согласия по нефтяному эмбарго, - фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не ожидает, что вопрос запрета российской нефти будет решен на нынешнем чрезвычайном саммите Европейского Союза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы практически решили все вопросы, кроме одного - это вопрос поставки нефти трубопроводами. Здесь обсуждение еще продолжается. У меня нет высоких ожиданий относительно того, что мы решим это за следующие 48 часа. Мой призыв к государствам-членам очень четкий: ключ к успеху был и остается - солидарность с Украиной и единство Европейского Союза. И с этим мы должны работать", - отметила она.

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