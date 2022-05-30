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В дальнейшем обмены военнопленными – совместная работа ГУР и СБУ, - Верещук

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В дальнейшем обмены военнопленными – совместная работа ГУР и СБУ, - Верещук
Вопросами обмена пленных будут заниматься ГУР Минобороны и СБУ.

Об этом сообщила в телеграм-канале министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.

"Свой функционал по обмену военнопленными передаю Главному управлению разведки Минобороны. Соответствующие реестры созданы, организационные вопросы отработаны, коммуникационные каналы налажены. В дальнейшем обмены военнопленными – это совместная работа ГУР и СБУ", - отметила она.

По ее словам, Минреинтеграции остается ответственным за содержание реестров военнопленных и работу с профильными международными организациями.

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Топ комментарии

  • Дмитрий Иванов 933bda32
    То есть контору во главе с Верещук можно смело разгонять и не тратить больше деньги налогоплатильщиков
  • 18c49ed2
    Уже давно. Столько вреда, сколько сделала своим тупым языком Верещучка, сделал больше только Арестович.
  • Павло ШОвте
    Що з азовцями та морпіхами з Азовсталі? Ми не забули і не забудемо!
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