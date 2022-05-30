Правительство предлагает отменить беспошлинный ввоз автомобилей, - законопроект
С текстом законопроекта №7418 можно ознакомиться на сайте парламента, сообщает Цензор.НЕТ.
Авторы законопроекта указывают, что в Украину уже ввезено без налогообложения импорта более 119 тыс. автомобилей, часть из них – машины премиум-класса. В результате госбюджет понес убытки в размере 13 млрд грн.
В правительстве заявляют, что в условиях военного положения, когда все доходы должны быть консолидированы для борьбы с агрессором, введение льгот на импорт товаров, не являются товарами первой необходимости, и при этом являются бюджетоформирующими, должно быть переоценено и пересмотрено.
Кроме того, законопроектом отменяются льготы для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы.
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"По данным таможенной статистики, в среднем ежемесячные потери доходов бюджета составляют около 3 млрд грн НДС и ввозной пошлины", - говорится в документе.
В то же время, предлагается освободить от уплаты сбора в Пенсионный фонд легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями.