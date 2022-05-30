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Франция поддерживает ускоренную процедуру обретения Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС, - глава МИД Колонна

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Франция поддерживает ускоренную процедуру обретения Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС, - глава МИД Колонна
Франция поддерживает ускоренную процедуру получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз для Украины.

Об этом сообщила глава МИД Катрин Колонна, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы склонны к тому, чтобы Украина пошла быстрой процедурой. Украина дала заявку на кандидатство на вступление. Это законная заявка. В конце июня эту заявку рассмотрят главы государств. Уже в ближайшие дни в середине июня будет экспертное заключение Комиссии. Я пока не знаю, какое это заключение, но мы все работаем над тем, чтобы было единодушие среди стран-членов ЕС и на базе всех критериев и четких условий эта заявка была принята согласно заключению Еврокомиссии", - отметила Колонна.

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  • Ustym Karmaliuk
    Молдові повезло з географічним положенням, навіть немає спільних кордонів з росією, тут нічого не поробиш.
  • Иван Петров d4225322
    Беларусь бы тоже взяли, не будь у них во главе усатого дебила.
  • Сергей Кривоносов dd4ecf80
    Усі підтримують: Франція, Германія, Польща, Словаччина і т. д. Але віз стоїть на тому самому місці. І навряд чи зрушиться найближчим часом. А ми за це платимо життями наших людей
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