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США не будут направлять Украине ракетные системы, которые могут достать до России, - Байден

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США не будут направлять Украине ракетные системы, которые могут достать до России, - Байден
США не будут отправлять Украине ракетные системы, которые могут достать до территории России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил президент Джо Байден.

Американский лидер озвучил это после сообщений, что администрация президент США готовится отправить в Киев реактивные системы большой дальности.

"Мы не собираемся посылать в Украину ракетные системы, которые могут достать до России", - сказал он

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Топ комментарии

  • Player New
    А все тому що у декого занадто довгий язик, на вашій совісті все нові й нові жертви.
  • MAKAROV ddf66d11
    Оказывается американцы ракеты Гром 2 в асфальт укатали, разминировали Чонгар и год сидели сложа руки, зная что ***** нападет.
  • Ирина Иваненко 7637ff53
    Не перекладывайте с больной головы на здоровую. Байден не виноват что у нас президентом выбрали прокацапского малороса-предателя
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