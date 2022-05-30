США не будут направлять Украине ракетные системы, которые могут достать до России, - Байден

США не будут отправлять Украине ракетные системы, которые могут достать до территории России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил президент Джо Байден.

Американский лидер озвучил это после сообщений, что администрация президент США готовится отправить в Киев реактивные системы большой дальности.

"Мы не собираемся посылать в Украину ракетные системы, которые могут достать до России", - сказал он

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