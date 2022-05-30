Франция готова стать посредником в открытом диалоге Украины с РФ, – глава МИД Колонна

Франция готова взять на себя роль посредника в открытом диалоге с Россией, когда это понадобится.

Об этом сообщила министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Пока мы видим, что ведутся очень интенсивные, ожесточенные бои, и потому о переговорах речь не идет. Но наступит такой день, когда переговоры нужно будет вести. И для того, чтобы это был открытый и серьезный диалог, чтобы выйти на результат, а не просто занять новые территории, мы будем рядом с Украиной, чтобы быть посредником в таких переговорах и в тех условиях, в том контексте, когда эти переговоры понадобятся. Наша страна готова взять на себя такую ​​роль посредника в открытом диалоге, и не только наша страна" , - сказала Колонна на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве в понедельник.

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