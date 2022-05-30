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Медведев об отказе Байдена предоставлять Украине ракеты дальнего действия: Разумное решение, иначе мы бы нанесли ответные удары

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Медведев об отказе Байдена предоставлять Украине ракеты дальнего действия: Разумное решение, иначе мы бы нанесли ответные удары
В России назвали разумным решение США не давать Украине ракетные системы, способные нанести удары по России.

Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Иначе при атаке на наши города Вооруженные силы России выполнили бы свою угрозу и нанесли бы удары по центрам принятия этих преступных решений. Часть из них находится совсем не в Киеве. Что дальше - объяснять не надо", - сказал он.

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Топ комментарии

  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Байден довыделывался, что его начали прилюдно опускать...
  • Виктор Дийнега
    О - айфононосец проснулся гав и опять в спячку.
  • Vadim Izumov 8c903f2e
    Чувак, а в планы Украинцев ? Три года тому назад : шо вы нас пугаете войной , деньги на крови, 73 % проголосовали за зебила, заморожены были ракетные програмы вилха, гром, верба, богдана, нептун, за 2021 год не куплена ни одна стугна !.
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