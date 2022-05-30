Медведев об отказе Байдена предоставлять Украине ракеты дальнего действия: Разумное решение, иначе мы бы нанесли ответные удары

В России назвали разумным решение США не давать Украине ракетные системы, способные нанести удары по России.

Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Иначе при атаке на наши города Вооруженные силы России выполнили бы свою угрозу и нанесли бы удары по центрам принятия этих преступных решений. Часть из них находится совсем не в Киеве. Что дальше - объяснять не надо", - сказал он.

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