Эрдоган предложил Путину встречу делегаций РФ, Украины и ООН в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщила пресс-служба турецкого президента.

Эрдоган и Путин обсудили "двусторонние отношения и региональные вопросы, в частности, войну Украины и России".

"В ходе разговора президент Турции заявил, что существует необходимость в шагах для минимизации негативных последствий войны и укрепления доверия путем скорейшего создания условий для мира между Россией и Украиной", - сообщили в Анкаре.

Эрдоган также заявил о готовности организации встречи Украины, России и ООН в Стамбуле, а также участия в "механизме мониторинга" между сторонами, если они согласятся.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский может согласиться на трехсторонние переговоры с Путиным и Эрдоганом, - Никифоров