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Макрон подтвердил гибель журналиста Леклерка-Имхоффа при обстреле гуманитарного автобуса на Донбассе

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Макрон подтвердил гибель журналиста Леклерка-Имхоффа при обстреле гуманитарного автобуса на Донбассе
Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил сообщение о том, что в районе Северодонецка погиб французский журналист Фредерик Леклерк-Имхофф.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер главы государства.

"Фредерик Леклерк-Имхофф уехал в Украину, чтобы показывать миру реалии войны. Он был смертельно ранен, когда ехал на гуманитарном автобусе с бежавшими от российской бомбардировки", - написал Макрон.

Он также выразил соболезнования близким, родным и коллегам Фредерика Леклерка-Имхоффа.

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"Тем, кто выполняет сложную миссию информирования на театрах военных действий, я хотел бы еще раз подтвердить безоговорочную поддержку Франции", – резюмировал Макрон.

Напомним, 30 мая глава администрации Луганской области Сергей Гайдай сообщил о гибели журналиста французского телеканала BFMTV. Он также обнародовал пресс-карту медийщика.

Топ комментарии

  • Украинский Офицер в отставке
    А тепер нехай віддасть путіну частину Франції, щоб той перестав убивати його громадян. Він же це пропонував. Нехай знову летить в москву і не забуде відсмоктати путіну.
  • Mykola Trofimenko
    Підтвердив, виразив глубоке занепокоєння та зателефонував пуйлу?
  • Єто Другоє
    Пазваніть валодькє і спрасіть кагда закончітса вайна
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