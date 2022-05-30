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"Слуга народа" Потураев предлагает запретить в Украине песни и музыку исполнителей из РФ

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"Слуга народа" Потураев предлагает запретить в Украине песни и музыку исполнителей из РФ
Группа народных депутатов во главе со "слугой народа" Никитой Потураевым предлагают запретить публичное исполнение музыки из РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Нардепы предложили запретить на территории Украины публичное исполнение, показы, демонстрации и публичные оповещения с использованием фонограмм, видеопрограмм и музыкальных клипов, в которых граждане РФ исполняют песни с текстом. Этот запрет не будет касаться певцов из РФ, осуждающих агрессию России против Украины.

Делается это "чтобы поддержать национальный музыкальный продукт нашей страны".

Слуга народа Потураев предлагает запретить в Украине песни и музыку исполнителей из РФ 01

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Топ комментарии

  • sasha lendel
    Пропоную заборонити в Україні долбойобів із партії *Дебіли Народу*.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Це потрібно було зробити ще позавчора...
  • Danger Zone
    А фильмы презедента Украины в рыфе тоже или - это другое?
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