"Слуга народа" Потураев предлагает запретить в Украине песни и музыку исполнителей из РФ
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Группа народных депутатов во главе со "слугой народа" Никитой Потураевым предлагают запретить публичное исполнение музыки из РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Верховной Рады.
Нардепы предложили запретить на территории Украины публичное исполнение, показы, демонстрации и публичные оповещения с использованием фонограмм, видеопрограмм и музыкальных клипов, в которых граждане РФ исполняют песни с текстом. Этот запрет не будет касаться певцов из РФ, осуждающих агрессию России против Украины.
Делается это "чтобы поддержать национальный музыкальный продукт нашей страны".