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ВСУ освободили Николаевку в Херсонской области, в рядах оккупантов панические настроения, - Генштаб ВСУ

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ВСУ освободили Николаевку в Херсонской области, в рядах оккупантов панические настроения, - Генштаб ВСУ
Украинские защитники освободили село Николаевку Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

"В ходе удачного наступления подразделений Сил обороны враг понес потери и отошел из населенного пункта Николаевка Херсонской области, что привело к паническим настроениям среди военнослужащих других подразделений вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Украинский Офицер в отставке
    Не вірю своїм очам. ЗСУ успішно наступає на другу армію світу і без всякого ленд лізу. І де наступає? На відкритій місцевості у місцях де рашисти нарили 3 лінії оборони.
  • Amber
    Пи@дуйте , кляті орки , батерфляєм на кацапію , так як ми вас тут ВСІХ
    прикопаємо !!
    Це наша земля , а за зазіхання на чуже , отримаєте на горіхи 😠
  • Вася Шевченко f77d76ba
    Вірю ЗСУ. Вірю в Перемогу.

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