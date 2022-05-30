ВСУ освободили Николаевку в Херсонской области, в рядах оккупантов панические настроения, - Генштаб ВСУ

Украинские защитники освободили село Николаевку Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

"В ходе удачного наступления подразделений Сил обороны враг понес потери и отошел из населенного пункта Николаевка Херсонской области, что привело к паническим настроениям среди военнослужащих других подразделений вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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