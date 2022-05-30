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В МИДе призвали зарубежные СМИ не распространять российскую пропагандистскую лексику

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В МИДе призвали зарубежные СМИ не распространять российскую пропагандистскую лексику
Британское новостное агентство Reuters в своих публикациях называет оккупированные Россией украинские территории "промосковскими", а кражу украинского зерна - "экспортом".

На это указал в твиттере представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.

"Reuters, не продвигайте российскую пропагандистскую лексику. Неправильно: "промосковская Херсонская область" – правильно: "Херсонская область, оккупированная Россией"; неправильно: "экспорт зерна" – правильно: "украденное зерно"; неправильно: "военно-гражданская администрация" – правильно: "российская оккупационная администрация"", - призвал он .

Николенко также добавил, что примечание в конце публикации о стандартах издания выглядит неубедительно.

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