Словакия поддерживает эмбарго на российскую нефть, но стране необходима помощь партнеров, - премьер Гегер

Премьер-министр Словакии Эдуард Гегер заявил, что поддержит нефтяное эмбарго ЕС по отношению к России, если его страна сможет получать нефть от своих соседей в случае перебоев со снабжением.

Об этом он заявил перед саммитом ЕС в Брюсселе, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Мы полностью поддерживаем альтернативы российской нефти и газу. С другой стороны, нам нужна помощь наших партнеров", - сказал Гегер.

"Мы всегда были надежным партнером по транзиту нефти и газа. Теперь, в случае чрезвычайной ситуации, нам потребуется то же самое от партнеров вокруг нас, у которых есть выход к морю", - добавил он.

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Гегер также сказал, что перед саммитом разговаривал с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, пытаясь убедить его поддержать нефтяное эмбарго.

"Я сказал ему, что единство очень важно, я пытался привлечь его на нашу сторону. Я также подчеркнул, что выделяемые на российскую нефть и газ деньги идут на финансирование российской агрессии в Украине", - сказал он.

Ранее Орбан заявил, что поддержит эмбарго на российскую нефть, если из-под его действия будут исключены трубопроводы и Будапешт будет иметь гарантию на получение этой нефти даже в случае "несчастного случая" на трубопроводе.

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что не считает, что на саммите ЕС 30-31 мая шестой санкционный пакет будет согласован.

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В то же время глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уверен, что лидеры ЕС договорятся о санкциях в понедельник.

В воскресенье стало известно, что Еврокомиссия попытается предложить компромиссный вариант – запретить морскую нефть из России, одновременно откладывая ограничения на импорт из ключевого нефтепровода.