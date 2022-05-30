Стойкость народа Украины напоминает нам не воспринимать свободу и демократию как данность, - глава Пентагона Остин

30 мая в Соединенных Штатах отмечают День памяти. В этот день американцы чтят память военнослужащих, погибших в войнах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Голос Америки.

В своем обращении к войску в этот день, глава Пентагона Ллойд Остин почтил память "храбрых американцев, потерявших свои жизни, защищая страну, которую любили" и также упомянул об Украине.

"С момента неспровоцированного вторжения России в Украину мир вновь видит силу обычных граждан и военных в сопротивлении агрессии и тирании", - указал Остин. Он выразил надежду, что вдохновляющее "сопротивление народа Украины напоминает нам никогда не воспринимать свободу и демократию как данность".

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В сообщении по случаю Дня памяти посольство США в Украине также упомянуло "храбрость и жертвенность украинских героев, погибших, защищая свою страну".

Посольство разместило фото атташе по обороне Посольства США в Украине Бриттани Стюарт, сделанное возле Мемориала героям Небесной сотни в Киеве на День защитников Украины 2021 года.

30 травня у Сполучених Штатах відзначають День пам'яті — день, коли ми урочисто вшановуємо тих, хто загинув під час служби в наших Збройних Силах. Цього року ми також згадуємо хоробрість та жертовність українських героїв, які загинули, захищаючи свою країну. Ми #StandWithUkraine. pic.twitter.com/bx3QT9b4SV — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) May 30, 2022

Соединенные Штаты отмечают День памяти с 1868 года, после Гражданской войны. В этот день на Арлингтонском кладбище и многих других кладбищах у могил военных устанавливаются государственные флаги. Сегодня президент США Джо Байден примет участие в церемонии возложения цветов на Арлингтонском кладбище.