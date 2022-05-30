Это еще не ленд-лиз, - Маркарова о поставках оружия из США

Нынешние поставки оружия из США в Украину не являются ленд-лизом. Оружие, которое передается, фактически является подарком Вашингтона.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в США Оксаны Маркаровой в эфире телемарафона.

"Все оружие, которое мы получаем сейчас, - это фактически грантовое оружие. Это не ленд-лиз, это то, что мы получаем прямым выделением из бюджета или от президента США... Лэнд-лиз - это четвертый инструмент, который мы можем задействовать", - отметила она.

Она уточнила, что по ленд-лизу Украина может получить как оружие, так и другие необходимые позиции.

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