Депутаты планируют отправить в отставку уполномоченного ВР по правам человека Денисову, - СМИ

Депутаты Верховной Рады намерены выразить недоверие уполномоченному ВР по правам человека Людмиле Денисовой на заседании 31 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет УП.

"Мне только что стало известно, что по команде президента завтра планируют объявить мне недоверие как уполномоченному Верховной Рады по правам человека", - отметила Денисова.

По ее словам, решение об ее увольнении было принято якобы после совещания у президента.

Информацию о том, что Денисову планируют снять с должности на ближайшем заседании Совета, подтвердили два источника "УП" в "Слуге народа".

Также об этом сообщила председатель правления ОО "ZMINA. Центр прав человека" Татьяна Печончик. Она отметила, что конституционных оснований для снятия Денисовой нет.

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