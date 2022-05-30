Новости

Депутаты планируют отправить в отставку уполномоченного ВР по правам человека Денисову, - СМИ

12 63249
Депутаты планируют отправить в отставку уполномоченного ВР по правам человека Денисову, - СМИ
Депутаты Верховной Рады намерены выразить недоверие уполномоченному ВР по правам человека Людмиле Денисовой на заседании 31 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет УП.

"Мне только что стало известно, что по команде президента завтра планируют объявить мне недоверие как уполномоченному Верховной Рады по правам человека", - отметила Денисова.

По ее словам, решение об ее увольнении было принято якобы после совещания у президента.

Информацию о том, что Денисову планируют снять с должности на ближайшем заседании Совета, подтвердили два источника "УП" в "Слуге народа".

Также об этом сообщила председатель правления ОО "ZMINA. Центр прав человека" Татьяна Печончик. Она отметила, что конституционных оснований для снятия Денисовой нет.

Читайте также: Россия планирует использовать выпускников колледжей в оккупированном Крыму как "пушечное мясо", - Денисова

Топ комментарии

  • Maxim Ak-Murza
    Угу. Не дезертира ванька Баканова, а Денисову.
  • Viktor 8e21d3f0
    Дивно це все. То харківський СБУшник, де ніби все більш-менш нормально було, то Денисова, яка постійно висвітлює жорстокість російських військових (з подробицями згвалтувань і т.д.)

    Що вона не так зробила, що її звільняють?

    Чи не за вказівкою все це відбувається?
  • Maxim Ak-Murza
    ОК,тут вопросов нет, виновата. А ванек Баканов в начале войны тупо дезертировал в Польшу.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости