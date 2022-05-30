Создание в Раде группы "Відновлення України" опасно для нацбезопасности, - Черненко

Самые одиозные народные депутаты отныне запретной ОПЗЖ пытаются отмежеваться от токсичной партии и продолжить политическую карьеру, как это делали регионалы в 2014 году.

Об этом написал бывший нардеп Александр Черненко в Facebook, комментируя создание в Верховной Раде группы "Відновлення України".

"Самые одиодные персонажи из этой партии (ОПЗЖ — ред.) очень быстро почувствовали настроения украинцев и отмежевались от ненавистной аббревиатуры. Но тут же начали создавать на ее обломках новую пророссийскую силу. Пока только в виде парламентской группы "Відновлення України". Нынешняя власть никаким образом не реагирует, поскольку уже договорено, что депутаты этой группы будут давать голоса для сомнительных инициатив Банковой", — написал Черненко.

В эту группу, в том числе вошли 17 депутатов, из них 11 — из бывшей фракции ОПЗЖ. Сопредседателем стал пророссийский олигарх Игорь Абрамович, уехавший из Украины накануне вторжения. В состав вошли партнер Медведчука и известный "кошелек" сепаратистов из "ЛДНР" Вадим Столар, Валерий Гнатенко, в 2014 году призвавший к референдуму за создание так называемой "ДНР", многолетняя помощница Сергея Кивалова Антонина Славицкая. В группу вошел также Александр Ковалев, известный тем, что вывозил из Киева "Беркут" после Евромайдана, а также скандальные "слуги народа": антиваксер Артем Дмитрук и подозреваемый во взяточничестве Александр Юрченко.

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По мнению Александра Черненко, образование такой парламентской группы крайне опасно, особенно в свете того, что Кремль не оставляет попыток влиять на украинскую политику изнутри, даже в условиях открытой войны. "И в очередной раз переобутая пятая колонна будет отравлять наш парламент, рассказывать украинцам, как им жить и что делать с оккупированными территориями, будет баллотироваться в местные советы.

Поэтому об этом нужно говорить и противодействовать этим процессам уже сейчас. Чтобы потом не было поздно", - написал эксперт.