Зеленский во время выступления перед Евросоветом: Шестой санкционный пакет должен быть одобрен

6-й санкционный пакет должен быть одобрен, включая нефть.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом во время выступления на заседании Евросовета с помощью видеосвязи, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"6-й санкционный пакт должен быть согласован и должен быть эффективным, включая нефть, чтобы Россия чувствовала цену за то, что делает против Украины, против всей Европы и чтобы вы наконец-то стали независимыми вместе с нами от российского энергетического оружия, хотя бы его нефтяной части", – заявил он.

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Мы должны, также сказал он, немедленно найти решение, чтобы предотвратить развертывание продовольственного кризиса.

Зеленский поблагодарил лидеров стран ЕС за создание "зеленых коридоров" для аграрного экспорта из Украины, но "как вы понимаете, надежное обеспечение продовольственной безопасности невозможно без прекращения войны на нашей земле".

"Не может быть спокойной торговли и аграрного производства, пока Россия будет сохранять возможность перехватывать суда с украинской агропродукцией и не только в Черном море", – заявил Зеленский.

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