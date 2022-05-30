В Праге готовят второй палаточный городок для беженцев из Украины
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В чешской столице Праге пожарные обустраивают второй палаточный городок для беженцев из Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Ceske Noviny.
Лагерь в районе Малешицы будет рассчитан на 150 человек. Он предназначен для беженцев ромского происхождения, проживающих на центральном вокзале в неудовлетворительных условиях.
Кроме палаток с раскладушками, здесь также есть санитарно-бытовые помещения, в частности столовая и душевые, и игровая площадка для детей.
В Праге уже несколько недель работает палаточный городок в Трое, первый открытый лагерь беженцев, который сейчас предлагает временное размещение для 150 человек.
Как сообщалось, с момента вторжения России в Украину в Чехии временную защиту получили 357 566 человек.