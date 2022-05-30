Денисова подтвердила планы Рады завтра отправить ее в отставку: "Офис Президента не устраивает моя активность"

Омбудсмен Людмила Денисова подтвердила планы Верховной Рады отправить ее в отставку 31 мая. Она отметила нарушение законной процедуры увольнения и пяти статей Конституции.

Уполномоченная ВРУ по правам человека Людмила Денисова сообщила об этом на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.

"Мне стало известно, что по команде Офиса Президента Украины завтра планируют уволить меня с должности Уполномоченного ВРУ по правам человека. Мне поступило смс-сообщение, где говорится: после совещания у президента было принято решение об увольнении, и просьба к депутатам подписаться за выражение недоверия ко мне", – заявила она.

По ее словам, Офис Президента "не устраивает моя активность как омбудсмена. Моя активная деятельность по сбору и анализу информации о нарушении прав человека на временно оккупированных территориях. Я считаю такие действия власти незаконными и и такими, которые вмешиваются в деятельность Офиса омбудсмена Украины, который по закону избирается на 5 лет.

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Она добавила, что спикер ВРУ Руслан Стефанчук подтвердил сбор подписей народных депутатов для ее отставки. Также планируется заседание профильного Комитета по правам человека.

Денисова подчеркнула, что 20 мая 2022 года вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о функционировании государственной службы и местного самоуправления в период действия военного положения" от 12.05.2022 № 2259-ІХ. Согласно закону, увольнение Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Председателя Счетной палаты Украины, Председателя Национального банка Украины и других может происходить без применения процедур, установленных специальными законами Украины. Вопрос о выражении недоверия таким должностным лицам может быть инициирован Председателем Верховной Рады Украины или не менее одной четвертой народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины.

"Но применение вышеупомянутого механизма для отстранения от должности Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека будет нарушением как минимум пяти статей Конституции Украины. А также законов Украины "О правовом режиме военного положения" и "Об Уполномоченном Верховной Рады по правам человека", Парижской конвенции и Венецианских принципов", — предостерегла она.