С начала суток на Донбассе отбиты 8 атак врага. Уничтожены 12 единиц техники и крылатая ракета рашистов, - пресс-центр ОС
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
"Оккупанты обстреляли 46 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 39 гражданских объектов, из них: 33 жилых дома, школа, детский сад, завод железобетонных конструкций, цех теплоэлектростанции и магазин".
В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере 3 гражданских лица, еще 7 получили ранения и травмы разной степени тяжести. Данные о точном количестве погибших, раненых, разрушениях и повреждениях в обеих областях уточняются", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 1 танк; 4 артиллерийские системы; 5 боевых бронированных машин; 2 вражеских автомобиля.
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