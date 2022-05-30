Оккупанты свозят устаревшие танки и пытаются наступать на востоке Запорожской области, - председатель ОВА Старух

В Запорожскую область российские захватчики доставили более 50 устаревших моделей танков (Т-62 и Т-72Б). Жителей же временно оккупированных территорий заставляют подавать заявки на получение паспортов государства-агрессора.

Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

По словам главы области, бронетехнику, вероятно, будут использовать для укрепления оборонных позиций оккупантов. Или найдут тех, кто согласится пойти в наступление на машинах, которые не могут устоять против современного противотанкового вооружения ВСУ.

"Россияне пытаются вести наступление на восточные громады нашего региона. По линии столкновения наносят артиллерийские, авиационные, ракетные удары. Сегодня очень пострадали Орехов и Григоровка, повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, учебные заведения", - добавил Старух.

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Он подчеркнул, что захватчики целенаправленного уничтожают гражданскую инфраструктуру в области.

"Попали в торговый комплекс. В центр города, где никаких военных объектов не могло быть. Проверили видеозаписи – летела прямо в гражданский объект, это не была ошибка. Наносят удары для устрашения, совершают акты геноцида", - сказал глава области. .

Также оккупанты пытаются заставить жителей края подавать заявки на получение российских паспортов.

"У них (россиян. - Ред.) заканчивается "пушечное мясо". Посмотрите на опыт жителей Крыма, Донецкой и Луганской областей. Те, кто получил российский паспорт, затем получили оружие и были отправлены в окопы. Все просто и понятно. Российский паспорт – это билет в окоп", – подчеркнул руководитель Запорожской ОВА.

На занятых территориях области, по словам Александра Старуха, рашисты пытаются блокировать связь и устанавливают свои коммуникации. Также регулярно блокируют проезд эвакуационных колонн, задерживают людей и используют их в качестве живого щита, чтобы перемещать военную технику.