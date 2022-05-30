Рашисты продвинулись внутрь Северодонецка, продолжаются уличные бои. Под Лисичанском контузило журналиста и переводчицу, - Гайдай

Уличные бои в Северодонецке продолжаются ВСУ пытаются отбросить врага.

Об этом сообщил руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Короткая вечерняя сводка 30 мая. Рашисты продвинулись внутрь Северодонецка, продолжаются уличные бои. Жителям настоятельно рекомендуем оставаться в укрытиях. Надеемся, что пропавшие врачи живы, ведь в подбитой "скорой" тела не обнаружены. Волонтеры, ранее попавшие под обстрел, чувствуют себя удовлетворительно. В результате сегодняшнего обстрела эвакуационного транспорта под Лисичанском (еще не установлено это была авиабомба или снаряд крупного калибра) - погиб французский журналист, получил ранение патрульный полицейский, еще один журналист и переводчица получили контузию. Всех везут в больницу в Днепр. Эвакуация из Луганщины остановлена ​​до стабилизации ситуации безопасности", - рассказал он.

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