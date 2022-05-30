Рашисты продвинулись внутрь Северодонецка, продолжаются уличные бои. Под Лисичанском контузило журналиста и переводчицу, - Гайдай
Об этом сообщил руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Короткая вечерняя сводка 30 мая. Рашисты продвинулись внутрь Северодонецка, продолжаются уличные бои. Жителям настоятельно рекомендуем оставаться в укрытиях. Надеемся, что пропавшие врачи живы, ведь в подбитой "скорой" тела не обнаружены. Волонтеры, ранее попавшие под обстрел, чувствуют себя удовлетворительно. В результате сегодняшнего обстрела эвакуационного транспорта под Лисичанском (еще не установлено это была авиабомба или снаряд крупного калибра) - погиб французский журналист, получил ранение патрульный полицейский, еще один журналист и переводчица получили контузию. Всех везут в больницу в Днепр. Эвакуация из Луганщины остановлена до стабилизации ситуации безопасности", - рассказал он.