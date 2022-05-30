Польша предложит спецмеры в отношении стран ЕС, которые получат исключения из нефтяного эмбарго против РФ

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что будет предлагать на саммите ЕС специальный компенсаторный механизм в отношении тех стран, которые получат исключения из нефтяного эмбарго против России, если не получится договориться о более компромиссных вариантах.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP, об этом он сказал в общении со СМИ перед началом встречи лидеров в Брюсселе, на саммите Европейского совета.

Моравецкий заявил, что приближается 100 дней сопротивления Украины российскому вторжению и союзникам пора спросить себя, сделали ли они все возможное, чтобы война закончилась как можно быстрее и победоноснее для Украины.

Премьер сказал, что будет настаивать на включении в шестой пакет санкций Евросоюза против России нефтяного эмбарго, потому что с продажи нефти РФ получает большие средства на ведение войны.

"Мы понимаем, что есть страны, которые не имеют выхода к морю и могут получать нефть только из трубопроводов. У нас есть предложения, как это решить, но если эти страны, включая Венгрию конечно, не согласятся на них, тогда Польша потребует введения специального инструмента уравнения цен, чтобы страна, которая будет дольше использовать российскую нефть, не могла использовать это как конкурентное преимущество", - сказал Моравецкий.

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"Также очень важно, чтобы Путин видел, что мы не только объединены, но и решительно настроены как можно быстрее положить конец этой войне и чтобы Украина выстояла как свободное, суверенное и независимое государство", - подчеркнул он.

Также глава польского правительства повторил свои слова в сообщении на странице в фейсбуке: "Здесь в Брюсселе, на саммите Европейского совета, мы должны спросить себя, сделали ли мы все, чтобы эта война как можно быстрее закончилась, чтобы закончилась победой Украины. Шестой пакет санкций, который мы сегодня обсуждаем, должен включать и самые передовые требования с нашей стороны - то есть отсечение России от доходов, которые позволяют ей вести эту войну, особенно от доходов от продажи нефти.

Если этого не случится, Польша потребует введения специального инструмента выравнивания цен - чтобы страна, которая дольше использует российскую нефть, не могла конкурировать с другими странами. Я верю, что мы сможем достичь правильного компромисса".

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