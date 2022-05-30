ЕС не может позволить себе не договориться о санкциях против РФ, - президент Европарламента Метсола

Европейский союз не может допустить, чтобы не было достигнуто соглашение о предложенном шестом пакете санкций против России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила президент Европарламента Роберта Метсола после встречи с главами государств-членов ЕС, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Я очень надеюсь, что договоренность будет. Мы не можем позволить, чтобы ее не было", - заявила Метсола.

"Хотя я понимаю реалии, с которыми сталкиваются разные страны, существует предел гибкости, которую мы можем разрешить, не теряя доверия со стороны нашего населения", - подчеркнула она.

Метсола признала, что, хотя пакеты санкций "всегда нелегко принять", есть большая надежда на то, что ЕС сможет "достичь соглашения, которое может быть эффективным".

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"Хотели бы мы, чтобы это пошло дальше? Конечно. Хотим ли мы по-прежнему, чтобы это пошло дальше? Конечно. И мы будем продолжать настаивать на этом", — добавила глава Европарламента.

По заявке Украины на членство в ЕС Метсола дала положительные сигналы с точки зрения Европейского парламента.

"На мой взгляд, у нас нет другого выбора, кроме как еще больше приблизить Украину к нам, и худшим сигналом, который мы могли бы подать сейчас, было бы продемонстрировать колебания. А то, что сейчас нужно Украине, это надежда и перспектива", – сказала она.

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Как сообщалось, ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не считает, что на саммите ЕС 30-31 мая шестой санкционный пакет будет согласован.

В то же время глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уверен, что лидеры ЕС договорятся о санкциях в понедельник.