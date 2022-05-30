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Эрдоган и Зеленский обсудили создание мониторингового центра в Стамбуле

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Эрдоган и Зеленский обсудили создание мониторингового центра в Стамбуле
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает турецкое агентство Анадола.

"Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция придает особое значение проекту создания безопасного коридора для экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины морским путем.

Глава турецкого государства заявил, что Анкара положительно относится к присоединению к деятельности Мониторингового центра, который предполагается создать с участием Украины, РФ и ООН в Стамбуле", – отмечается в сообщении.

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Топ комментарии

  • Alfalcon 30b8e09d
    Клоун вже хлопців з Маріуполя евакуйовав .

    Чую з цим "центром" теж не все чисто

    Тим часом через саботаж самміту НАТО

    США відмовилося постачати нам РСЗВ котрі вражають ворога на 300км
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Процес Стамбул(Мінськ-3) триває!!)))
  • Y.M. Z.
    "...за участю України, РФ та ООН."

    Опа, вже й міжнародне співробітництво налажуєцця!

    Слідкуйте за руками.
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