Эрдоган и Зеленский обсудили создание мониторингового центра в Стамбуле

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает турецкое агентство Анадола.

"Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция придает особое значение проекту создания безопасного коридора для экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины морским путем.

Глава турецкого государства заявил, что Анкара положительно относится к присоединению к деятельности Мониторингового центра, который предполагается создать с участием Украины, РФ и ООН в Стамбуле", – отмечается в сообщении.

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