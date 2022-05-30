В результате обстрелов на Харьковщине 30 мая ранены 5 человек, - ОВА

Пятеро мирных жителей Харькова и населенных пунктов Харьковщины, в том числе несовершеннолетний, пострадали в течение суток 30 мая из-за обстрелов со стороны российских оккупантов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной военной администрации.

"В Харькове ранены трое мужчин и 16-летний парень. Еще один мужчина получил травмы в Балаклее", - говорится в сообщении.

В то же время, по информации волонтера, советницы председателя Харьковского облсовета Натальи Поповой, вечером в понедельник оккупанты обстреляли поселок в западной части области, есть раненые и убитый. "Пятеро ранены, из них один ребенок. Один человек погиб", - написала Попова.

В Харьковской обладминистрации эту информацию пока не подтвердили и не опровергли.

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