Евросоюз стремится достичь консенсуса по нефтяному эмбарго: все ведут хорошие и конструктивные дискуссии друг с другом, - Шольц
Об этом он заявил журналистам перед специальной встречей Европейского совета в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Кажется, что все ведут хорошие и конструктивные дискуссии друг с другом. Никогда нельзя хвалить день до вечера. Но все, что я замечаю, так это то, что действительно есть разговоры, которые ведутся с желанием достичь взаимопонимания. И это хорошо", - заявил Шольц, отвечая на вопрос об отсутствии единства по вопросу нефтяного эмбарго.
Комментируя требования Венгрии на этот счет, канцлер указал на важность "действовать в унисон", но также "учитывать особую ситуацию во всех странах".
"Мы это делали в прошлом и будем делать это и дальше. Наша сила именно в том, что мы можем вместе решать наши проблемы и тем самым действовать сообща против российской агрессии против Украины", - заявил Шольц.
Федеральный канцлер подчеркнул, что Германия давно готовилась к независимости от россии в энергетической сфере. По его словам, ФРГ обеспечит независимость от импорта угля до осени, а до конца года станет независимой от импорта нефти из России.