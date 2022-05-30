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Оккупированный регион Грузии Южная Осетия отменил "референдум" о вхождении в состав России

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Оккупированный регион Грузии Южная Осетия отменил "референдум" о вхождении в состав России
Самопровозглашенный главарь Южной Осетии Анатолий Бибилов отменил референдум о вхождении региона в состав России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщет "РИА Новости".

Отмечается, что президент приостановил действие своего указа, согласно которому в Южной Осетии должен был пройти референдум о присоединении к РФ.

Позже Бибилов подписал новый указ, которым оправдал отмену референдума.

"Президент Южной Осетии в своем указе отметил недопустимость одностороннего решения референдума по вопросам, касающимся законных прав и интересов РФ", - рассказывают журналисты.

Он приказал "провести консультации с Россией по всему комплексу вопросов, связанных с дальнейшей интеграцией".

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Топ комментарии

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Що раша на бабло нає..ала!! Денег нет но ви держитесь!)))
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    А что так? Концепция поменялась?
    Не хотим быть денацифицированы вместе с братским русским народом?

    Вы там умеете выговаривать слово "денацификация"?
  • corporal Akkerman
    Ойц... А шо такое ?!
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