Новости • Война

Путин проводит политику, направленную на уничтожение запасов зерна, чтобы спровоцировать глобальный голод, - Боррель

3 59531
Путин проводит политику, направленную на уничтожение запасов зерна, чтобы спровоцировать глобальный голод, - Боррель
Ведением захватнической войны против Украины и блокированием украинских портов Россия провоцирует глобальный продовольственный кризис, ведь не позволяет Украине вывезти на внешний рынок более 20 миллионов тонн зерна, и эта ситуация требует реагирования со стороны Европейского Союза.

Об этом в понедельник в Брюсселе перед началом специальной встречи Европейского совета заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не можем допустить голод в мире, но это именно то, что сейчас делает Путин. Он проводит политику, направленную на уничтожение запасов зерна. Европейский Союз должен сказать что-то на этот счет, поскольку все это - большая трагедия, которая будет иметь очень разрушительный эффект для многих стран по всему миру", - подчеркнул Боррель.

Читайте также: По предварительным оценкам, из-за войны России против Украины голодающих в мире станет больше на 18 млн, - представитель ООН Мартина

Во вторник европейские лидеры рассмотрят вопрос о глобальной продовольственной безопасности, в частности, пути вывоза из Украины 20 миллионов тонн украинского зерна. Это непросто, по словам Борреля, потому что Россия военным путем блокирует морские пути снабжения этого зерна на внешние рынки. Но эта тема имеет очень большое значение, поскольку речь идет об угрозе голода в мире.

Еще одним вопросом, который завтра будут рассмотрены лидерами стран Европейского Союза, будет вопрос обороны и развития оборонных способностей Евросоюза в контексте военной агрессии России против Украины.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Вы же там не сильно реагируйте в Европе. Вдруг лицо пуйлу потеряете.
  • Anton Oliinyk
    Когда вам европейцам говорили об угрозе войны, вы не думали что нужно будет что-то кушать. Вы "кушали" кремлевскую лапшу, нефть и газ. Ведь Украина где-то далеко и это совсем не интересно...
  • fresh guacamole
    Проблеми арабів та африканців мають хвилювати найперше арабів та африканців. У Єгипта є два вертольтоносці, вперед штурмувати Севастополь.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости