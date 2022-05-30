Дания отказывается от оплаты российского газа в рублях, ожидает прекращения поставок

Датская энергетическая компания Orsted окончательно отказывается от оплаты российского газа в рублях и поэтому допускает в ближайшее время прекращение поставок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в распространенном релизе.

"Газпром экспорт" продолжает требовать от Orsted рассчитываться за поставку газа в рублях. У нас нет юридических обязательств по контракту поступать так, и мы неоднократно сообщали "Газпром экспорту", что не будем этого делать. Крайний срок оплаты – 31 мая и Orsted продолжит платить в евро. Поэтому существует риск, что "Газпром экспорт" прекратит поставки газа в адрес Orsted. По мнению Orsted, это будет нарушением контракта", – говорится в сообщении.

Как указано, в случае прекращения поставок из РФ датская компания сможет компенсировать недостающие объемы.

В год Дания закупает около 1,9 млрд куб. м российского газа.

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