США рассматривают передачу Украине РСЗО без дальнобойных ракет, - The Washington Post
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По данным The Washington Post, США рассматривают возможность передачи Украине универсальных реактивных систем залпового огня, но без дальнобойных ракет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Издание со ссылкой на высокопоставленного чиновника пишет, что решение о передаче систем РСЗО для Украины еще не принято.
"Вопрос РСЗО находится на рассмотрении, но ничего не обсуждается, что касается возможностей дальнего удара", - отметил он.
Предполагается, что Вашингтон все же передаст универсальные РСЗО, но с боеприпасами меньшей дальности. То есть рассматривается передача реактивных снарядов, которые могут поражать цели на расстоянии до 70 километров. В то же время, американские системы способны бить дальнобойными ракетами на 300 километров.
Однако даже реактивные снаряды меньшей дальности более чем в два раза превышают огневую способность украинских РСЗО.