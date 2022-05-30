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США рассматривают передачу Украине РСЗО без дальнобойных ракет, - The Washington Post

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США рассматривают передачу Украине РСЗО без дальнобойных ракет, - The Washington Post
По данным The Washington Post, США рассматривают возможность передачи Украине универсальных реактивных систем залпового огня, но без дальнобойных ракет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Издание со ссылкой на высокопоставленного чиновника пишет, что решение о передаче систем РСЗО для Украины еще не принято.

"Вопрос РСЗО находится на рассмотрении, но ничего не обсуждается, что касается возможностей дальнего удара", - отметил он.

Предполагается, что Вашингтон все же передаст универсальные РСЗО, но с боеприпасами меньшей дальности. То есть рассматривается передача реактивных снарядов, которые могут поражать цели на расстоянии до 70 километров. В то же время, американские системы способны бить дальнобойными ракетами на 300 километров.

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Однако даже реактивные снаряды меньшей дальности более чем в два раза превышают огневую способность украинских РСЗО.

Топ комментарии

  • Right Right 2d264255
    Вони б взагалі могли нічого не передавати якби хотіли, так що дякуємо за те що дають, в нас би була б далекобійня зброя якби зелупа 3 роки не закатував кошти на армія в асфальт
  • Вячеслав Галушка
    Дадут М31GMLRS. И на том спасибо. На 70 км, управляемые, точность до двух метров.
  • belge
    Потому что тогда был Рузвельт, а не Байден.
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