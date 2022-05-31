Послы G7 обеспокоены сообщениями о российских фильтрационных лагерях: "Отчеты о казнях без суда, пытках и других зверствах должны быть расследованы как можно скорее"
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Послы стран группы G7 чрезвычайно озабочены многочисленными сообщениями о фильтрационных лагерях, организованных на временно оккупированной Россией территории.
Об этом сообщается на странице группы в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Послы G7 чрезвычайно обеспокоены многочисленными тревожными сообщениями о "фильтрационных лагерях", которые Россия организовала на незаконно оккупированных ею территориях. Отчеты о казнях без суда, пытках и других зверствах должны быть расследованы как можно быстрее, и в случае подтверждения виновные должны быть привлечены к ответственности", – отметили дипломаты.