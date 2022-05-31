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Послы G7 обеспокоены сообщениями о российских фильтрационных лагерях: "Отчеты о казнях без суда, пытках и других зверствах должны быть расследованы как можно скорее"

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Послы G7 обеспокоены сообщениями о российских фильтрационных лагерях: "Отчеты о казнях без суда, пытках и других зверствах должны быть расследованы как можно скорее"
Послы стран группы G7 чрезвычайно озабочены многочисленными сообщениями о фильтрационных лагерях, организованных на временно оккупированной Россией территории.

Об этом сообщается на странице группы в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Послы G7 чрезвычайно обеспокоены многочисленными тревожными сообщениями о "фильтрационных лагерях", которые Россия организовала на незаконно оккупированных ею территориях. Отчеты о казнях без суда, пытках и других зверствах должны быть расследованы как можно быстрее, и в случае подтверждения виновные должны быть привлечены к ответственности", – отметили дипломаты.

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Топ комментарии

  • Valter Valter
    Да в жзопу вы засуньте свои расследования и озабоченности. Много уже рашистов наказали и расследовали? Да вы даже за сбитый рашистами Боинг никого не наказали. Только оружие которого вы не даете поможет остановить преступления
  • Sophia-Maria Duglass
  • Small Jerboa
    Нехай у свого Червоного Хреста спитають - рашисти же їх начебто допустили, в деякі з них?
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