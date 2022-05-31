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Российские войска обстреливают оккупированные ими же населенные пункты, - Вилкул

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Российские войска обстреливают оккупированные ими же населенные пункты, - Вилкул
Российские военные не только обстреливают громады Днепропетровской области, но ради пропагандистской "картинки" наносят удары по временно оккупированным ими населенным пунктам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении начальника военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.

"Не имея ни тактического, ни стратегического успеха, враг продолжает подлые обстрелы по всей линии столкновения", - заявил он.

Вилкул также отметил, что в понедельник, 30 мая, оккупанты обстреляли Зеленодольскую и Апостоловскую громады Криворожского района. К счастью, никто не пострадал.

Также обстрелы получили Осокоровка, Нововоронцовка и другие населенные пункты. При этом Вилкул подчеркнул, что в Кривом Роге и в районе ситуация полностью контролируется ВСУ и военной администрацией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ провели успешную контратаку к югу от Кривого Рога - уничтожены 63 оккупанта и 19 единиц техники, - Вилкул

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Топ комментарии

  • bazil rejestrowyj
    Брєд. Нема жодного села Дніпропетровщини яке окуповане. Дивно що на таку посаду обрали людину без елементарних знань шкільної географії
  • Bogdan Cherniavsky
    і давно в них є "окуповані ними ж населені пункти на Дніпропетровщині"?
  • izzabaru
    Так це "гєніальні" редактори сайту вміють придумувати заголовки, які не відповідають самому тексту новини. Вілкул не казав про окуповані населені пункти Дніпропетровщини, бо таких не існує в природі.
    Понабирали за пару гривень таджиків на сайт, а вони тепер і видають нам "чудєсаті" новини.

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