Российские войска обстреливают оккупированные ими же населенные пункты, - Вилкул

Российские военные не только обстреливают громады Днепропетровской области, но ради пропагандистской "картинки" наносят удары по временно оккупированным ими населенным пунктам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении начальника военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.

"Не имея ни тактического, ни стратегического успеха, враг продолжает подлые обстрелы по всей линии столкновения", - заявил он.

Вилкул также отметил, что в понедельник, 30 мая, оккупанты обстреляли Зеленодольскую и Апостоловскую громады Криворожского района. К счастью, никто не пострадал.

Также обстрелы получили Осокоровка, Нововоронцовка и другие населенные пункты. При этом Вилкул подчеркнул, что в Кривом Роге и в районе ситуация полностью контролируется ВСУ и военной администрацией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ провели успешную контратаку к югу от Кривого Рога - уничтожены 63 оккупанта и 19 единиц техники, - Вилкул