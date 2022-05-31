Российские войска обстреливают оккупированные ими же населенные пункты, - Вилкул
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Российские военные не только обстреливают громады Днепропетровской области, но ради пропагандистской "картинки" наносят удары по временно оккупированным ими населенным пунктам.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении начальника военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.
"Не имея ни тактического, ни стратегического успеха, враг продолжает подлые обстрелы по всей линии столкновения", - заявил он.
Вилкул также отметил, что в понедельник, 30 мая, оккупанты обстреляли Зеленодольскую и Апостоловскую громады Криворожского района. К счастью, никто не пострадал.
Также обстрелы получили Осокоровка, Нововоронцовка и другие населенные пункты. При этом Вилкул подчеркнул, что в Кривом Роге и в районе ситуация полностью контролируется ВСУ и военной администрацией.