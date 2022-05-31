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Санкции против России будут зависеть от позиции Украины по условиям мира, - Шольц

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Санкции против России будут зависеть от позиции Украины по условиям мира, - Шольц
Украина сама должна решить, какие условия мира с Россией она примет – именно от этих договоренностей, а не от навязанных извне условий, будет зависеть дальнейший санкционный режим. Такую позицию высказал канцлер Германии Олаф Шольц.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ARD.

При этом он снова подчеркнул, что это не должно быть "навязанного мира". По словам Шольца, "цели, которые Россия ставит перед собой, будут недостижимы".

"Совершенно ясно, что только соглашение, которое Украина сама сочтет правильным, может привести к тому, что массивные ограничения экономической устойчивости России, связанные с санкциями, когда-нибудь закончатся", - сказал он.

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Топ комментарии

  • Rulya Kosh
    Своїми заявами такі ********* як Шольц,макрон, ще не прийнявши до кінця всі санкції вже спішать обговорити як їх знімати. Хто б їм пельки постуляв?
  • Y.M. Z.
    Позиції України чи позиції Зеленського?
  • Олександр Карін
    Та який там трибунал... Спершу Гундосий подивиться в очко *****, а потім вони разом із Комаровським підуть на риболовлю.
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