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Госбюджет только на треть финансируется из собственных доходов. Помощь партнеров - важнейший источник, - Марченко

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Госбюджет только на треть финансируется из собственных доходов. Помощь партнеров - важнейший источник, - Марченко
Государственный бюджет только на треть финансируется из собственных поступлений, две другие трети – это международная грантовая и кредитная помощь.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в эфире общенационального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, помощь партнеров - важнейший источник для госбюджета.

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"Бюджет сейчас в таком состоянии, что наши доходы мы сейчас расцениваем во вторичном контексте, первичный - это международная грантовая и кредитная помощь. Наши доходы по оптимистическим оценкам сейчас покрывают только одну треть наших расходов, две трети покрываются заимствованиями и грантовыми средствами", - отметил Марченко.

Топ комментарии

  • Maxim Ak-Murza
    Угу. И Беня покупает у "Укрнафты" 14 тысяч тонн сжиженного газа со скидкой в 50%. Раз вы такое можете себе позволить, так ли сильно вам нужны все эти гранты и кредиты?
  • Влад Воланд
    Ну для Коломойського завжди вони мають кількасот мільйонів на рівномі місті.Поки Каломоша в Україні діла не буде,а йому цікава корумпована Україна де його не видадуть і де він буде царювати.
  • valera ivolgov
    Красти з бюджету стало сутужно і неможливо, Зе влада в шоці від цієї війни яку сама по суті і розпочала крадіжками у ЗСУ.
    Отака карма для дебіліві агентів фсб
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