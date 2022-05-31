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На восстановление Украины Евросоюз выделит €9 млрд, - Мишель

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На восстановление Украины Евросоюз выделит €9 млрд, - Мишель
Евросоюз и члены G7 согласовали выделение 9 млрд евро на восстановление Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Глава Европейского совета Шарль Мишель написал в Twitter

Мишель отметил, что страны ЕС готовы выделить Украине 9 миллиардов евро.

Он назвал это "сильной и конкретной поддержкой восстановления Украины".

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Топ комментарии

  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Великобритания вышла из Евросоюза не ради нас или еще кого, а ради себя. Представляете себе постоянно решать какие то вопросы с немцами, итальянцами или венграми???
  • Виталий Смирнов cf047e2b
    Для відбудови України це капля у морі. Краще б виділили ці гроші зараз на ******* озброєння, якщо не хочуть щоб війна затягнулась на довгі роки і Україна постраждала ще більше, і ще більше була розбомблена рашистськими варварами. І де гарантії, що вони не доберуться до кордонів ЕС ?
  • Chandler Bing
    Копейки. Один только Азовсталь дороже стоит
    Легче все ********** активы перечислить Украине
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