На восстановление Украины Евросоюз выделит €9 млрд, - Мишель

Евросоюз и члены G7 согласовали выделение 9 млрд евро на восстановление Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Глава Европейского совета Шарль Мишель написал в Twitter

Мишель отметил, что страны ЕС готовы выделить Украине 9 миллиардов евро.

Он назвал это "сильной и конкретной поддержкой восстановления Украины".

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