Евросоюз до конца года прекращает импорт 90% российской нефти, - Макрон
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявляет о достигнутой договоренности, что ЕС в рамках санкций против РФ прекращает импорт 90% российской нефти до конца 2022 года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Макрон сообщил в своем Твиттере,
"Россия делает выбор продолжить войну в Украине. Как европейцы, объединенные и солидарные с украинским народом, сегодня вечером мы принимаем новые санкции. Мы решили прекратить импорт российской нефти на 90% до конца 2022 года", - написал Макрон.