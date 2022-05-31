Армия РФ терпит сокрушительные потери из-за отсутствия "профессионализма и модернизации", - американский Институт изучения войны

Из-за значительных потерь младшего состава и отсутствия профессионализма и модернизации русская армия теряет способность управлять личным составом и испытывает моральный упадок.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

Военные аналитики ISW отмечают, что рост потерь среди младшего личного состава, вероятно, еще больше усугубит возможности российской армии и приведет к дальнейшему моральному упадку.

Министерство обороны Великобритании заявило 30 мая, что российские войска понесли сокрушительные потери среди офицеров среднего и младшего состава.

Также ведомство сообщило, что российские офицеры батальонов и бригад не отдают приказы с тыла, поскольку вынуждены контролировать действия подчиненных солдат.

Кроме того, Министерство обороны Великобритании отметило, что младшие офицеры отвечают за тактические операции низкого уровня из-за отсутствия профессионализма и модернизации в российской армии, и что растущие потери этих младших офицеров усложнят командование личным составом.

ISW отмечает и "внутреннее инакомыслие в российских военных кругах". При этом институт приводит слова экс-министра обороны так называемой "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова), обвинившего Кремль в отказе от "идеологической основы" войны в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Восточном направлении 30 мая уничтожены до 50 оккупантов, 1 танк, 1 БМП, 1 САУ, 3 миномета, 1 беспилотник, - ОТГ "Схід"

"Гиркин пожаловался, что кремлевские чиновники больше не ставят под сомнение легитимность существования Украины, а понятия "денацификация" и "демилитаризация" забыты", – говорится в сообщении института.

"Гиркин обвинил Кремль в политике умиротворения и заявил, что угроза поражения продолжает расти", – отмечает ISW.

Аналитики отмечают, что заявление Гиркина является признаком перемен в военных кругах РФ.