Враг проводит штурмовые действия на Северодонецком и Бахмутском направлениях, готовит наступление на Лиманском, - Генштаб ВСУ

Россияне проводят штурмовые действия на Северодонецком и Бахмутском направлениях, готовят наступление на Лиманском.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ в фейсбуке по состоянию на 6:00 31 мая по поводу российского вторжения.

Итак, начались девяносто седьмые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях основные усилия вооруженных сил Республики Беларусь сосредоточены на усилении охраны участка государственной границы, инженерном оборудовании позиций, ведении разведки и проведении мероприятий боевой подготовки во взаимодействии видов и родов войск. Угроза ракетных и авиационных ударов с территории Республики Беларусь продолжает сохраняться.

На Северском направлении противник активных действий не производил. Враг производил минометные обстрелы населенных пунктов в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

На Слобожанском направлении противник продолжает подготовку к наступлению, проводит изучение вероятных путей выдвижения, поставки вооружения и военной техники, материальных средств на территории Российской Федерации.

В Харьковском направлении враг активных действий не проводил. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Терны, Лозовая, Протопоповка, Руднево, Соколовка и других.

На Славянском направлении основные усилия враг сосредотачивается на удержании занятых рубежей и маршрутов снабжения, создании условий для дальнейшего наступления. Осуществил обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Довгенькое, Вернополье, Грушеваха и Большая Камышеваха.

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Была попытка штурма в районе населенного пункта Довгенькое, враг успеха не имел, отошел на ранее занятые позиции.

На Донецком направлении противник производит огневое поражение подразделений наших войск из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня вдоль линии столкновения. Основные усилия сосредоточены на установлении контроля над городом Северодонецк. Активно применяет средства радиоэлектронной борьбы.

В Лиманском направлении враг осуществляет перегруппировку и подготовку к наступлению. Пытался провести разведку маршрутов дальнейшего продвижения в районе населенного пункта Лиман, понес потери, отошел.

На Северодонецком направлении ведет штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк и Тошковка, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении враг вел боевые и штурмовые действия в районах населенных пунктов Золотое, Камышеваха, Нырковое, Берестовое, Покровское, Доломитное. Удачи нет, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник пытается усилить группировку и восполнить потери за счет устаревшей и восстановленной техники. Проводил воздушную разведку. Нанес авиаудары по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоандреевка.

В Южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил. Осуществил огневое поражение гражданских объектов в районах населенных пунктов Александровка, Прибугское, Посад-Покровское, Новогригоровка, Осокоровка, Княжевка и Трудолюбовка.

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На Бессарабском направлении, на территории Приднестровского региона Молдовы, существенных изменений в деятельности и положении оперативной группы российских войск не отмечается.

Основные усилия корабельных группировок Черноморского флота Российской Федерации в акваториях Черного и Азовского морей сосредотачиваются на поддержании благоприятного оперативного режима и блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

На временно занятых территориях противник продолжает совершать противоправные действия в отношении граждан Украины.

"В течение предыдущих суток ударная авиация Воздушных Сил нанесла огневые удары по отдельным подразделениям противника на территории Харьковщины, Донетчины, Луганщины и Херсонщины. Подразделениями зенитных ракетных войск в Одесской области сбита крылата ракеты Х-22.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты восемь атак врага, уничтожены один танк, четыре артиллерийских системы, пять боевых бронированных машин и два вражеских автомобиля. Подразделения противовоздушной обороны сбили крылатую ракету Х-59МК", – сообщили в Генштабе.