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Война в Украине заставила мир усомниться в общепринятом понятии международного порядка, - Эрдоган

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Война в Украине заставила мир усомниться в общепринятом понятии международного порядка, - Эрдоган
Война России против Украины заставила мир усомниться в общепринятом понятии международного порядка, основанного на правилах, конкуренции великих держав.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Economist, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Война в Украине также вдохнула новую жизнь в НАТО, возможно, самый большой военный альянс в истории", - отметил Эрдоган.

Лидер Турции также заявил, что позиция некоторых мировых лидеров в отношении НАТО как устаревшей и неактуальной организации ошибочна, таким образом они проявляют свою "стратегическую близорукость".

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Топ комментарии

  • Alex Tiger
    За то бубочка построил дороги вместо ракет, чтобы кацапы быстренько нас завоевали. Правда, шут не учел, что кроме него есть наши славные ВСУ, которые бьют и разобьют кацапов.
  • Rulya Kosh
    Якби був міжнародний порядок, ну хоч трохи був… Багато наших українців були б живими.
  • Igor Yaroslavovich
    Все-то так "султане", але трішечки не так! Я маю на увазі дружбу Туреччини з агресором, яка не припинилася після початку війни! 😲
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