Война в Украине заставила мир усомниться в общепринятом понятии международного порядка, - Эрдоган
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Война России против Украины заставила мир усомниться в общепринятом понятии международного порядка, основанного на правилах, конкуренции великих держав.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Economist, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Война в Украине также вдохнула новую жизнь в НАТО, возможно, самый большой военный альянс в истории", - отметил Эрдоган.
Лидер Турции также заявил, что позиция некоторых мировых лидеров в отношении НАТО как устаревшей и неактуальной организации ошибочна, таким образом они проявляют свою "стратегическую близорукость".
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