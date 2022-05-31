Война в Украине заставила мир усомниться в общепринятом понятии международного порядка, - Эрдоган

Война России против Украины заставила мир усомниться в общепринятом понятии международного порядка, основанного на правилах, конкуренции великих держав.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Economist, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Война в Украине также вдохнула новую жизнь в НАТО, возможно, самый большой военный альянс в истории", - отметил Эрдоган.

Лидер Турции также заявил, что позиция некоторых мировых лидеров в отношении НАТО как устаревшей и неактуальной организации ошибочна, таким образом они проявляют свою "стратегическую близорукость".

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