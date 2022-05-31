США не исключают возможности эскалации в Украине, - Пентагон
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление главы Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли в эфире Fox News.
Одним из шагов в этом направлении, по его словам, являются переговоры между военными США и РФ.
"Я считаю, что всегда есть возможность эскалации, нам необходимо ею управлять и оценивать шанс эскалации. Мы этим занимаемся, поэтому вы видели министра Остина, который говорит со своим коллегой, а я говорю со своим коллегой, чтобы управлять эскалацией и не допустить разрастания этого во что-то более ужасное, чем сейчас", - сказал он.
В Пентагоне считают, что переговоры были бы логичным разрешением ситуации в Украине. Другими последствиями событий в стране могут стать либо решительная победа одной из сторон, либо патовая ситуация, отметил Милли.
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