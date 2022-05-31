Украина ежедневно получает почти 4500 тонн гуманитарной помощи из-за границы, - ОП

Украина ежедневно получает почти 4500 тонн гуманитарной помощи из-за границы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советницы заместителя главы Офиса Президента Украины Елены Симоненко в эфире телемарафона.

"Гуманитарная помощь, которая поступает в Украину из-за границы, уменьшилась на 10-15%. Если мы раньше получали 5-6 тысяч тонн гуманитарной помощи ежедневно, то сейчас - это 4-4,5 тысячи тонн помощи в сутки", - отметила Симоненко.

Она также заявила, что разоблачаются случаи злоупотребления гуманитарной помощью.

"Общественная организация получает помощь – матрасы, одеяла, транспортное средство. То есть сначала указано то, что действительно похоже на гуманитарную помощь, а дальше указаны автомобили. Бывает и легковые, и грузовые, а иногда даже мотоциклы. Но, понятно, что мотоциклы точно не направляются в ВСУ", - объяснила советница заместителя главы ОП.

Симоненко также заявила, что лучше всего, когда получатель гуманитарной помощи – это областные военные администрации, военные городские администрации или органы местного самоуправления, поскольку в случае чего с них потом можно будет спросить.

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