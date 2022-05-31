Российские войска продолжают подготовку к наступлению на Слобожанском направлении, - Генштаб ВСУ

На Слобожанском направлении противник продолжает подготовку к наступлению.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"На Слобожанском направлении противник продолжает подготовку к наступлению, проводит изучение возможных путей выдвижения, поставки вооружения и военной техники, материальных средств с территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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