Российские войска продолжают подготовку к наступлению на Слобожанском направлении, - Генштаб ВСУ
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На Слобожанском направлении противник продолжает подготовку к наступлению.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"На Слобожанском направлении противник продолжает подготовку к наступлению, проводит изучение возможных путей выдвижения, поставки вооружения и военной техники, материальных средств с территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.