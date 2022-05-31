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Враг в очередной раз обстрелял громаду в Криворожском районе

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Враг в очередной раз обстрелял громаду в Криворожском районе
Утром 31 мая оккупанты нанесли удар по одной из громад Криворожского района Днепропетровской области. Жертв нет.

Об этом говорится в сообщении главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь более-менее спокойная. Одна короткая тревога утром. Враг продолжает обстрелы Криворожского района. Снова ударил по Зеленодольской громаде. Людей не зацепило", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обстреляли из артиллерии Зеленодольскую и Апостоловскую громады на Днепропетровщине, - Резниченко

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