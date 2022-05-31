Лидеры ЕС подтверждают готовность рассмотреть заявку Украины на членство в июне, - заключения Евросовета

Лидеры Евросоюза подтверждают готовность рассмотреть на своем следующем саммите, который запланирован на июнь, заявку Украины на членство в ЕС.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в выводах Европейского совета по Украине, обнародованных после завершения первого дня работы саммита.

"Европейский совет принимает к сведению подготовку заключений Комиссии по заявке на членство в ЕС Украины, а также Республики Молдова и Грузии и вернется к этому вопросу на своем июньском заседании", - сказано в документе.

Кроме того, лидеры заявили, что Европейский Союз "по-прежнему привержен дальнейшему укреплению способности Украины защищать свою территориальную целостность и суверенитет".

"В связи с этим Европейский совет приветствует принятие недавнего решения Совета увеличить военную поддержку Украины в рамках Европейского фонда мира", - отмечается в выводах.

Они также приветствовали принятие решения о приостановлении ввозных пошлин на весь украинский экспорт в Европейский Союз на один год.

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